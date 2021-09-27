На Ставрополье более 40 тысяч человек прошли реабилитацию после COVID-19

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В Ставропольском крае более 40 тыс. человек прошли реабилитацию после перенесённой коронавирусной инфекции.
На Ставрополье более 40 тысяч человек прошли реабилитацию после COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Тему постковидной реабилитации обсудили на совещании, посвящённом развитию здравоохранения в регионе.

Отмечается, что на базе медучреждений края восстановились 10 тыс. человек. С учётом организаций санаторного комплекса такую помощь оказали более чем 40 тыс. жителей.

Между тем стало известно, что в Архангельской области выявили 275 случаев COVID-19 за сутки, из больниц выписан 121 пациент, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Уточняется, что больше всего заболевших в Архангельске (64).

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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