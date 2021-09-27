В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Сейчас свободного коечного фонда у нас 10%. А мы должны обеспечить 20%. Поэтому сейчас разворачиваем дополнительно в «Изумруде» 50 коек», — сказала первый заместитель директора Департамента здравоохранения Анна Солдатова.

В настоящее время в ковидных стационарах находятся 816 пациентов, на амбулаторном лечении — 1187.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии в регионе заболели 52 973 жителя.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.