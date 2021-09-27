В Татарстане зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 62 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 26 882. Выздоровели 23 114 жителей, в том числе пятеро — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 348 случаев COVID-19 за сутки, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный штаб. Всего в регионе заболели 91 003 человека.

Выписаны 275 пациентов, всего — 80 986.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.