В Нижегородской области выявили 538 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 538 случаев коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 538 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 167 999 жителей. Выздоровели 154 084 человека, в том числе 354 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 077 954 жителя. Оба компонента вакцины получили 946 272 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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