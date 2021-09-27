В Севастополе за сутки выявили 153 новых случая COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.
За минувшие сутки в городе зафиксировано два летальных исхода.
За всё время в регионе зарегистрировано 30 175 случаев инфицирования. Число скончавшихся достигло 1116. Выздоровели 27 534, из них 14 — за сутки.
Наряду с этим, специалисты оперативного штаба по борьбе с инфекцией опубликовали новую статистику по заболеваемости COVID-19 в России, передаёт «ПолитЭксперт».
За сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
По состоянию на 27 сентября, в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса. Выздоровели 6 618 117 человек.
Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.