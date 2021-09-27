В Подмосковье развернули 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, мобильные пункты — удобный формат и для жителей, и для гостей региона.
«Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы, а их в Подмосковье сейчас 25, работают в местах с максимальной проходимостью», — прокомментировала она.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.