В Подмосковье развернули 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

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В Московской области функционируют 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Отмечается, что прививку может сделать любой желающий.
В Подмосковье развернули 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, мобильные пункты — удобный формат и для жителей, и для гостей региона.

«Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы, а их в Подмосковье сейчас 25, работают в местах с максимальной проходимостью», — прокомментировала она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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