В Подмосковье развернули 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Московской области функционируют 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Отмечается, что прививку может сделать любой желающий.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, мобильные пункты — удобный формат и для жителей, и для гостей региона.

«Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы, а их в Подмосковье сейчас 25, работают в местах с максимальной проходимостью», — прокомментировала она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.