В Омской области зарегистрировали 364 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области зарегистрировали 364 случая коронавируса за последние сутки.
В Омской области зарегистрировали 364 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

За всё время в области заболели 83 377 жителей. Выздоровели при этом 63 553 человека, в том числе 161 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 617 953 человека, из них оба компонента вакцины получили 534 498.

Наряду с этим стало известно, что в Пермском крае выявили 471 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Выздоровели при этом 200 жителей региона.

Общее число заболевших в крае достигло 100 117.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить