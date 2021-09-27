В Омской области зарегистрировали 364 случая коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 364 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

За всё время в области заболели 83 377 жителей. Выздоровели при этом 63 553 человека, в том числе 161 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 617 953 человека, из них оба компонента вакцины получили 534 498.

Наряду с этим стало известно, что в Пермском крае выявили 471 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Выздоровели при этом 200 жителей региона.

Общее число заболевших в крае достигло 100 117.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.