В Красноярском крае выявили 352 случая COVID-19 за сутки

В Красноярском крае выявили 352 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Всего в регионе за время пандемии заболели 114 968 человек, выздоровели 101 778, в том числе 354 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 26 790 контактных лиц, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 2499 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 2506 (пациентов. — RT)», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Новгородской области зафиксировали 132 случая COVID-19 за сутки. Вылечились при этом 143 человека, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб.

Ранее главный доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.