В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Всего в области за время пандемии заболели 137 160 жителей, выздоровели 118 тыс.
На лечении в ковидных госпиталях остаются 3986 пациентов.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 22 236 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».
Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.