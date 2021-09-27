В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области зарегистрировали 485 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в области за время пандемии заболели 137 160 жителей, выздоровели 118 тыс.

На лечении в ковидных госпиталях остаются 3986 пациентов.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 22 236 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.