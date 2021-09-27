В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, в целом прививку сделали 756 тыс. жителей региона, из них 624,2 тыс. завершили курс иммунизации.

При этом с 20 по 27 сентября первый этап вакцинации прошли 13,5 тыс. граждан, оба компонента вакцины получили 15,7 тыс.

С начала вакцинации в край поступило 1 028 479 комплектов вакцин.

В свою очередь, стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 177 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Сургуте (39), а также в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.

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