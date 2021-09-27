В Кировской области выявили 132 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области выявили 132 случая коронавируса за сутки.
В Кировской области выявили 132 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечение проходит 6341 человек, в больницах находятся ещё 4114 пациента.

За минувшие 24 часа выздоровели 132 жителя региона.

Также стало известно, что в Саратовской области зарегистрировали 302 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 87 864 жителя. Выздоровели 80 157 человек, в том числе 182 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить