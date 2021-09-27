В Кировской области выявили 132 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 132 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечение проходит 6341 человек, в больницах находятся ещё 4114 пациента.

За минувшие 24 часа выздоровели 132 жителя региона.

Также стало известно, что в Саратовской области зарегистрировали 302 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 87 864 жителя. Выздоровели 80 157 человек, в том числе 182 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 Москвы, рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.