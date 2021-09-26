Отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября

С 1 октября для ряда сотрудников бюджетных организаций начнётся индексация зарплаты. Её размер будет зависеть от профессии и региона проживания граждан.

По информации МК, повышение затронет сотрудников спасательных центров МЧС, работников учреждений соцсферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и других.

Индексация не коснётся тех бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента — например, медработников и педагогов, так как для них соответствующие процедуры будут проводиться с 1 января.

В среднем зарплаты россиян вырастут на 4%. При этом будет увеличен и размер дополнительных выплат в соответствии с окладом в процентном соотношении.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о планах проиндексировать размер маткапитала в рамках федерального бюджета.