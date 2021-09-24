Диетолог Гинзбург перечислил продукты, вредные для здоровья в большом количестве

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, перечислил продукты, вредные для здоровья в большом количестве.
Диетолог Гинзбург перечислил продукты, вредные для здоровья в большом количестве
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Подсолнечное масло и масла, богатые омега-6, кукурузные, соевые масла», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, омега-3 и омега-6 необходимы, но при существующем перекосе в пользу омега-6 возникает ряд неприятных последствий, например резко повышается провоспалительное действие.

Что касается красного мяса, то его желательно употреблять два-три раза в неделю.

«Говядина, свинина, баранина, конина, крольчатина — у этих продуктов тоже есть ряд отрицательных качеств, в частности токсическое действие для микрофлоры», — сказал Гинзбург.

Со своей стороны, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова добавила, что если постоянно завтракать жареными куриными яйцами с сосисками и сыром, то могут возникнуть проблемы с желчным пузырём.

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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