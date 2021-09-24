Вирусолог Скулачёв дал прогноз ситуации с COVID-19 осенью

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Вирусолог Максим Скулачёв выразил мнение, что вспышки заболеваемости коронавирусом этой осенью, вероятно, не будет из-за большого числа людей, имеющих иммунитет к инфекции.
Вирусолог Скулачёв дал прогноз ситуации с COVID-19 осенью
  • Reuters

Свою позицию по этому вопросу он озвучил в беседе с Life.ru.

По словам Скулачёва, к настоящему времени многие вакцинировались либо переболели. При этом часть людей из второй категории не зарегистрировали своё заболевание официально и перенесли его легко, как обычное ОРВИ. 

«Если всё это сложить — количество переболевших и вакцинированных, то получается довольно серьёзный процент населения», — объяснил врач.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.

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