Вирусолог Скулачёв дал прогноз ситуации с COVID-19 осенью

Вирусолог Максим Скулачёв выразил мнение, что вспышки заболеваемости коронавирусом этой осенью, вероятно, не будет из-за большого числа людей, имеющих иммунитет к инфекции.

Свою позицию по этому вопросу он озвучил в беседе с Life.ru.

По словам Скулачёва, к настоящему времени многие вакцинировались либо переболели. При этом часть людей из второй категории не зарегистрировали своё заболевание официально и перенесли его легко, как обычное ОРВИ.

«Если всё это сложить — количество переболевших и вакцинированных, то получается довольно серьёзный процент населения», — объяснил врач.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.