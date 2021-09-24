Источник рассказал о первых словах устроившего стрельбу в Перми после прихода в сознание

Пришедший в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил стрельбу в здании пермского вуза, спрашивал у врача про родителей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, Бекмансуров спросил, есть ли у него родители, а после через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа.

24 сентября глава краевого Минздрава Анастасия Крутень рассказала, что устроивший стрельбу в пермском университете находится в сознании, его состояние улучшилось.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

При задержании он оказал сопротивление и был ранен.