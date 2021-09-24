Устроивший стрельбу в пермском университете пришёл в сознание

Устроивший стрельбу в пермском университете находится в сознании, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

«Оно (состояние. — RT) сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», — цитирует РИА Новости Крутень.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета.

При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По последним данным, в федеральных клиниках Минздрава находятся семь пострадавших при стрельбе в Перми. Четверо из них — в стабильно тяжёлом состоянии.