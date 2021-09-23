В Минздраве сообщили о состоянии эвакуированных из Перми пострадавших

В федеральных клиниках Минздрава находятся семь пострадавших при стрельбе в Перми. Четверо из них — в стабильно тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них четверо находятся в стабильно тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни двум пациентам будут проведены необходимые операции, уточнили в пресс-службе.

Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что при стрельбе в вузе пострадали трое иностранцев.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.