В результате стрельбы в пермском вузе пострадали трое иностранцев

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что при стрельбе в вузе пострадали трое иностранцев.

«Пострадавших иностранцев трое», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в университет поступает большое количество соболезнований из других стран и консульств в связи со случившимся.

По его словам, университет взял на себя решение всех вопросов, связанных с содержанием иностранных студентов, которые проживают в общежитиях на территории кампуса.

Утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.