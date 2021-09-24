Бастрыкин предложил ограничить сцены насилия на федеральных телеканалах

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил о необходимости ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах.
Бастрыкин предложил ограничить сцены насилия на федеральных телеканалах
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Он также выступил за то, чтобы исключить на федеральном телевидении различные проявления аморализма и безнравственности, а также «различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь».

Председатель СК заявил о связи между таким контентом и агрессией. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодёжи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Кроме того, как отметил Бастрыкин, деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете. По его мнению, «детей надо вытаскивать из интернета».

Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

24 сентября в краевом Минздраве рассказали, что нападавший пришёл в сознание.

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