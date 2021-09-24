Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете.
Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета
  • РИА Новости

По словам Бастрыкина, интернет, телевидение, социальные сети стали «таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность».

Также глава СК считает, что «детей надо вытаскивать из интернета».

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — заявил Бастрыкин, отметив, что это представляет большую опасность.

Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Минздрава, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43. 

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