Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета
- РИА Новости
По словам Бастрыкина, интернет, телевидение, социальные сети стали «таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность».
Также глава СК считает, что «детей надо вытаскивать из интернета».
«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — заявил Бастрыкин, отметив, что это представляет большую опасность.
Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Минздрава, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43.