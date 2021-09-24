Бастрыкин заявил об отсутствии в вузе в Перми алгоритма действий при ЧП
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«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — заявил он.
По его словам, после нападения на школу в Казани руководство всех образовательных учреждений было обязано усилить меры безопасности учащихся и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки», и обеспечить комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.
«Однако этого сделано не было», — сказал Бастрыкин.
Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Минздрава, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43.