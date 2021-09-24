Бастрыкин заявил об отсутствии в вузе в Перми алгоритма действий при ЧП

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что у администрации и персонала Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) не было чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
Бастрыкин заявил об отсутствии в вузе в Перми алгоритма действий при ЧП
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«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — заявил он.

По его словам, после нападения на школу в Казани руководство всех образовательных учреждений было обязано усилить меры безопасности учащихся и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки», и обеспечить комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.

«Однако этого сделано не было», — сказал Бастрыкин.

Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Минздрава, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43. 

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