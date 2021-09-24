Мосгоризбирком: онлайн-голосование в Москве проходило в полном соответствии с законом

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Дистанционное электронное голосование в Москве проходило в полном соответствии с законом и порядком его проведения, заявил в ходе заседания ЦИК председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Мосгоризбирком: онлайн-голосование в Москве проходило в полном соответствии с законом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве», — цитирует ТАСС Ермолова.

Ранее сообщалось, что общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования, с помощью аудита.

В Кремле заявили, что считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.

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