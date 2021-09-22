Общественный штаб: эксперты смогут убедиться в корректности подсчёта голосов в онлайн-голосовании самостоятельно

Короткая ссылка
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью аудита. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Члены технической рабочей группы, участвовавшие в обсуждении и разработке системы онлайн-голосования, смогут убедиться в правильности и корректности подсчёта электронных голосов. Для этого руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве А. Венедиктов предложил им самостоятельно провести аудит результатов электронного голосования», — говорится в сообщении.

По словам Венедиктова, такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности.

С 17 по 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли дополнительные выборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены на всех трёх уровнях.

Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, более 1,94 млн человек в столице проголосовали дистанционно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить