Общественный штаб: эксперты смогут убедиться в корректности подсчёта голосов в онлайн-голосовании самостоятельно

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью аудита. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Члены технической рабочей группы, участвовавшие в обсуждении и разработке системы онлайн-голосования, смогут убедиться в правильности и корректности подсчёта электронных голосов. Для этого руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве А. Венедиктов предложил им самостоятельно провести аудит результатов электронного голосования», — говорится в сообщении.

По словам Венедиктова, такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности.

С 17 по 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли дополнительные выборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены на всех трёх уровнях.

Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, более 1,94 млн человек в столице проголосовали дистанционно.