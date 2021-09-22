Песков прокомментировал предложение об аудите итогов онлайн-голосования

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В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал предложение об аудите итогов онлайн-голосования
  • РИА Новости

По его словам, это некая проверка.

«Она не то что не подрывает — она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что речь идёт о цифровых алгоритмах, применении распределённого регистра.

«Ну, наверное, какой-то аудит потребуется. Просто чтобы продемонстрировать, что система работает абсолютно безупречно», — сказал Песков.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования, с помощью аудита.

По словам главы штаба Алексея Венедиктова, такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности.

Как стало известно, более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

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