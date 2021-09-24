В Удмуртии за сутки выявили 232 новых случая COVID-19

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В Удмуртии зафиксировали 232 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии за сутки выявили 232 новых случая COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба республики.

Отмечается, что среди заболевших 52 ребёнка и 41 человек старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске — 133 человека.

Наряду с этим volga.news передаёт, что с 27 сентября в связи с эпидемиологической обстановкой родильный дом в Куйбышевском районе Самарской области перепрофилируется в инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом осенью.

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