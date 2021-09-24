Спасатели возобновили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Спасатели возобновили работы на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Работы возобновлены. Сегодня будут работать на месте следователи, а спасатели — оказывать им помощь», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что на месте ЧП развёрнут палаточный лагерь, доставлено оборудование и продовольствие.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

Позднее появилась информация о том, что весь экипаж Ан-26 погиб.