Доктор наук Руженцова напомнила о мерах безопасности в период пандемии

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Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в эфире радио «Комсомольская правда» напомнила о важности вакцинации против коронавирусной инфекции и мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в период пандемии.
Доктор наук Руженцова напомнила о мерах безопасности в период пандемии
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«Если мы вакцинированы, если у нас есть иммунный ответ, защита от вируса, то это, конечно, не гарантирует того, что мы сами не станем источником этой инфекции. Поэтому, выезжая куда-то в такой ситуации, мы должны обязательно соблюдать все рекомендованные меры безопасности», — заявила эксперт.

В данном контексте она отметила эффективность таких средств, как маски, социальная дистанция, проветривание помещений и своевременная изоляция заболевших.

«Очень важно не распространять инфекцию. Если есть минимальные проявления — ограничивать контакты, изолироваться до прохождения диагностики, получения ответа и, может быть, получения курса терапии», — сказала Руженцова.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

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