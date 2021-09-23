В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших в крае достигло 98 241.
На лечении в больницах в настоящее время находятся 3397 пациентов. На карантине из-за подозрения на коронавирус находятся 17 150 жителей.
Также стало известно, что в Ижевске с 24 сентября откроется новый пункт вакцинации против COVID-19, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пункт на территории ТЦ «Матрица» будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.