В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае зарегистрировали 461 случай COVID-19.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в крае достигло 98 241.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 3397 пациентов. На карантине из-за подозрения на коронавирус находятся 17 150 жителей.

Также стало известно, что в Ижевске с 24 сентября откроется новый пункт вакцинации против COVID-19, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пункт на территории ТЦ «Матрица» будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

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