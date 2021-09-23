В Нижегородской области зарегистрировали 502 случая COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области зарегистрировали 502 случая коронавируса за сутки.
В Нижегородской области зарегистрировали 502 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 165 897. Из больниц выписаны 152 545 жителей, в том числе 382 за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Оренбургской области выявили 338 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Из больниц выписали 360 человек.

Всего в регионе заболели 74 926 жителей, выздоровел 63 281.

Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

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