В Кировской области выявили 128 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 128 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 230 жителей региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что на дому лечение проходят 5982 человека, в больницах — 3416.

В свою очередь, в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 162 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.

Наличие свободного коечного фонда в регионе оценивается в 31,3%. Коэффициент распространения инфекции — 1,06.

Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.