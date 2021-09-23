В Кировской области выявили 128 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что на дому лечение проходят 5982 человека, в больницах — 3416.
В свою очередь, в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 162 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.
Наличие свободного коечного фонда в регионе оценивается в 31,3%. Коэффициент распространения инфекции — 1,06.
Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.