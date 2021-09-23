В Кировской области выявили 128 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области выявили 128 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 230 жителей региона.
В Кировской области выявили 128 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что на дому лечение проходят 5982 человека, в больницах — 3416.

В свою очередь, в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 162 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.

Наличие свободного коечного фонда в регионе оценивается в 31,3%. Коэффициент распространения инфекции — 1,06.

Ранее профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

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