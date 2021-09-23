Семьям погибших при крушении Ан-26 в Хабаровском крае выплатят по 1 млн рублей

Семьям членов экипажа самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, выплатят по 1 млн рублей. Об этом заявил избранный губернатор края Михаил Дегтярёв.

«Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по 1 млн рублей», — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, на борту самолёта, который прибыл в Хабаровский край из Читы, находилось шесть специалистов из разных городов России.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС обнаружил обломки упавшего самолёта.

По данным МЧС, весь экипаж самолёта Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погиб.