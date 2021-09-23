В Самарской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для больных COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет volga.news.
Ренц уточнил, что в последнее время в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Также на 30% увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.
В свою очередь, megatyumen.ru сообщает, что в Тюменской области восемь классов в шести школах закрыли на карантин по коронавирусу.
Кроме того, в связи со случаями заболевания COVID-19 была закрыта 31 группа в 23 детских садах региона.
Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 21 438 случаев инфицирования коронавирусом.