В России за сутки выявлено 21 438 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 21 438 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 706 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 354 995 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 820 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 817 пациентов. Общее число летальных исходов — 201 445.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 558 780 пациентов. За сутки выздоровели 16 567 человек, накануне — 16 102.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.