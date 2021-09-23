В России за сутки выявлено 21 438 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 21 438 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 706 заболевших.
В России за сутки выявлено 21 438 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 354 995 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 820 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 817 пациентов. Общее число летальных исходов — 201 445.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 558 780 пациентов. За сутки выздоровели 16 567 человек, накануне — 16 102.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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