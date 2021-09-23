ТАСС: все находившиеся на борту упавшего Ан-26 в Хабаровском крае погибли
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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае.
23 сентября вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26.
Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.