ТАСС: все находившиеся на борту упавшего Ан-26 в Хабаровском крае погибли

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Все люди, которые находились на борту самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, погибли в результате авиакатастрофы.
ТАСС: все находившиеся на борту упавшего Ан-26 в Хабаровском крае погибли
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», — сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае.

23 сентября вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26. 

Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.

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