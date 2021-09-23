ТАСС: все находившиеся на борту упавшего Ан-26 в Хабаровском крае погибли

Все люди, которые находились на борту самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, погибли в результате авиакатастрофы.

© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае. 23 сентября вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26. Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.