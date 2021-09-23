Иммунолог Продеус напомнил о важности вакцинации в пожилом возрасте

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус заявил, что с возрастом защитные барьеры организма постепенно ослабевают, поэтому важно своевременно вакцинироваться от различных заболеваний.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «360».

«Для людей «серебряного возраста» очень важны прививки от опоясывающего герпеса, от пневмококка, менингококка. Потому что, когда иммунитет становится менее активным, как люди говорят в простонародье — слабым, надо ему помочь. Поэтому вакцинация исключительно важна», — подчеркнул Продеус.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.