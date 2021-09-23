Иммунолог Продеус напомнил о важности вакцинации в пожилом возрасте
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- РИА Новости
Об этом он сообщил в эфире телеканала «360».
«Для людей «серебряного возраста» очень важны прививки от опоясывающего герпеса, от пневмококка, менингококка. Потому что, когда иммунитет становится менее активным, как люди говорят в простонародье — слабым, надо ему помочь. Поэтому вакцинация исключительно важна», — подчеркнул Продеус.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.