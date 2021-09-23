Иммунолог Крючков рассказал о гибридном иммунитете

Короткая ссылка
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал исследование учёных Рокфеллеровского университета (США), результаты которого свидетельствуют, что вакцинация в сочетании с естественным иммунитетом — гибридный иммунитет — сможет защитить организм от всех существующих штаммов Sars-CoV-2.
Иммунолог Крючков рассказал о гибридном иммунитете
  • Pixabay

В беседе с kp.ru иммунолог выразил мнение, что американские учёные создали «химеру» — генетически модифицированный вариант коронавирусного белка, чтобы изучить возможности гибридного иммунитета.

«Так вот, выяснилось: если человек переболел, а потом вакцинировался (такую комбинацию некоторые называют гибридным иммунитетом), то его антитела справляются с новым искусственно синтезированным супермутантом (химерный вариант коронавирусного белка с 20 мутациями. — RT). Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала гораздо хуже. Отсюда делается вывод: гибридный иммунитет может давать значительно более надёжную защиту», — объяснил Крючков.

В то же время специалист напомнил о необходимости вакцинироваться как молодым, так и пожилым россиянам, учитывая при этом особенности здоровья этих категорий граждан.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить