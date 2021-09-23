Иммунолог Крючков рассказал о гибридном иммунитете

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал исследование учёных Рокфеллеровского университета (США), результаты которого свидетельствуют, что вакцинация в сочетании с естественным иммунитетом — гибридный иммунитет — сможет защитить организм от всех существующих штаммов Sars-CoV-2.

В беседе с kp.ru иммунолог выразил мнение, что американские учёные создали «химеру» — генетически модифицированный вариант коронавирусного белка, чтобы изучить возможности гибридного иммунитета.

«Так вот, выяснилось: если человек переболел, а потом вакцинировался (такую комбинацию некоторые называют гибридным иммунитетом), то его антитела справляются с новым искусственно синтезированным супермутантом (химерный вариант коронавирусного белка с 20 мутациями. — RT). Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала гораздо хуже. Отсюда делается вывод: гибридный иммунитет может давать значительно более надёжную защиту», — объяснил Крючков.

В то же время специалист напомнил о необходимости вакцинироваться как молодым, так и пожилым россиянам, учитывая при этом особенности здоровья этих категорий граждан.

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