Иммунолог Крючков рассказал о гибридном иммунитете
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В беседе с kp.ru иммунолог выразил мнение, что американские учёные создали «химеру» — генетически модифицированный вариант коронавирусного белка, чтобы изучить возможности гибридного иммунитета.
«Так вот, выяснилось: если человек переболел, а потом вакцинировался (такую комбинацию некоторые называют гибридным иммунитетом), то его антитела справляются с новым искусственно синтезированным супермутантом (химерный вариант коронавирусного белка с 20 мутациями. — RT). Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала гораздо хуже. Отсюда делается вывод: гибридный иммунитет может давать значительно более надёжную защиту», — объяснил Крючков.
В то же время специалист напомнил о необходимости вакцинироваться как молодым, так и пожилым россиянам, учитывая при этом особенности здоровья этих категорий граждан.
Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.