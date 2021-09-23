ФАС выдала «Пятёрочке» и «Магниту» предупреждение из-за цен в Подмосковье

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.
ФАС выдала «Пятёрочке» и «Магниту» предупреждение из-за цен в Подмосковье
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка»), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ведомство выявило завышение в торговых точках данных сетей розничных цен на одни и те же товары. Завышение зависело от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных подмосковных округов.

«Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — отметили в ФАС.

Ранее в ФАС заявили, что оператор Tele2 необоснованно завысил стоимость услуг сотовой связи и нарушил антимонопольное законодательство.

Мобильный оператор на это заявил, что предоставил ФАС всё экономическое обоснование корректировок и заранее выполнил все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях.

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