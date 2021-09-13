В Теle2 прокомментировали обвинения ФАС в адрес компании

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Оператор Tele2 прокомментировал заявления Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания необоснованно завысила стоимость услуг сотовой связи и нарушила антимонопольное законодательство.
В Теle2 прокомментировали обвинения ФАС в адрес компании
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Как сообщили ТАСС в компании, оператор открыт конструктивному диалогу с ФАС и будет отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур. 

«Подчеркнём, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур», — говорится в заявлении.

Ранее в ФАС заявили, что оператор Tele2 необоснованно завысил стоимость услуг сотовой связи и нарушил антимонопольное законодательство.

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