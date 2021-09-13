ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат.
«В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи», — заявили в ФАС.
В ходе проверки было установлено, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат.
Теперь оператор обязан вернуть прежние тарифы.
Дело в отношении Tele2 было возбуждено ФАС в феврале 2021 года.
Комментируя ситуацию, сотовый оператор заявил, что Tele2 предоставил ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнил все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях.