ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

ФАС заявила, что оператор Tele2 необоснованно завысил стоимость услуг сотовой связи и нарушил антимонопольное законодательство.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат.

«В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи», — заявили в ФАС.

В ходе проверки было установлено, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат.

Теперь оператор обязан вернуть прежние тарифы.

Дело в отношении Tele2 было возбуждено ФАС в феврале 2021 года.

Комментируя ситуацию, сотовый оператор заявил, что Tele2 предоставил ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнил все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях.