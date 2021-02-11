ФАС возбудила дело в отношении Tele2

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Tele2.
ФАС возбудила дело в отношении Tele2
  • Reuters

Как отмечается, оператор связи в очередной раз повысил тарифы для своих абонентов.

«ООО «Т2 Мобайл» с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат», — говорится на сайте ФАС.

В ведомстве отметили, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. 

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал в беседе с газетой «Известия» ситуацию с ценами на сотовую связь и интернет в России. 

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