Глава Минздрава рассказал о штатном прохождении диспансеризации в России
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«Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация в России осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту», — приводит ТАСС его слова на встрече на площадке ООН, в которой министр принял участие в дистанционном формате.
Мурашко отметил, что основной причиной смертности в России являются неинфекционные заболевания.
Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева напомнила о необходимости пройти углублённую диспансеризацию после COVID-19.