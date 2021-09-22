Глава Минздрава рассказал о штатном прохождении диспансеризации в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о штатном прохождении программы диспансеризации в России, за исключением регионов, в которых отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Минздрава рассказал о штатном прохождении диспансеризации в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация в России осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту», — приводит ТАСС его слова на встрече на площадке ООН, в которой министр принял участие в дистанционном формате.

Мурашко отметил, что основной причиной смертности в России являются неинфекционные заболевания.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева напомнила о необходимости пройти углублённую диспансеризацию после COVID-19.

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