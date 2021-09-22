В Архангельской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Архангельской области подтвердили 267 случаев коронавируса за сутки.
В Архангельской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Архангельске (98 жителей), а также в Северодвинске, Шенкурском и Вельском районах.

В Оренбургской области, тем временем, зарегистрировали 341 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели 342 жителя.

За всё время в регионе заболели 74 588 человек. Вылечился 62 921.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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