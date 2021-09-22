Диетолог Русакова предупредила о вреде супа для некоторых групп людей

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Диетолог Дарья Русакова объяснила вред мясного бульона для людей с подагрой и ожирением.
Диетолог Русакова предупредила о вреде супа для некоторых групп людей
  • © Andrey Turusov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают Nation News.

«Бульон имеет жирность, поэтому людям с нарушениями пищеварительной системы, с проблемами печени, поджелудочной железы жирные бульоны не рекомендуются. Если вы не уверены в качестве мяса птицы, желательно варить на втором бульоне, так суп будет менее жирным и наиболее полезным и лёгким для организма», — пояснила диетолог Русакова.

Наиболее вредными, по мнению специалиста, являются слишком острые азиатские супы, которые могут вызывать язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

При этом овощные постные супы противопоказаний не имеют.

«При длительной варке овощей происходит частичное разрушение витаминов, но белки, жиры и углеводы, как правило, остаются практически в неизменном виде, поэтому пищевые волокна, а также такие овощи, как картофель, свёкла, морковь, при варке остаются полезными, хорошо усваиваются и лучше всасываются», — дополнила диетолог Русакова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.

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