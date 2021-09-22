В Волгоградской области выявили 340 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Всего в регионе за время пандемии заболели 89 294 жителя. Выздоровели 79 419 человек, в том числе 338 за минувшие 24 часа.
В Татарстане же зарегистрировали 50 случаев COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в республике достигло 26 587, передаёт «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.
Из больниц за тот же период выписали 34 жителя, всего — 22 984.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.