В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 97 780 жителей.
На лечении в больницах находятся 3374 человека. Свободный коечный фонд оценивается в 18,6%.
Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Севастополе зарегистрировали 116 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц города выписаны 64 жителя.
Общее число заболевших за время пандемии в Севастополе достигло 29 490 человек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности одновременно заболеть COVID-19 и ОРВИ.