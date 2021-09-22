В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае зафиксировали 462 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 97 780 жителей.

На лечении в больницах находятся 3374 человека. Свободный коечный фонд оценивается в 18,6%.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Севастополе зарегистрировали 116 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц города выписаны 64 жителя.

Общее число заболевших за время пандемии в Севастополе достигло 29 490 человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности одновременно заболеть COVID-19 и ОРВИ.