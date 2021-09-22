Минздрав сообщил о позитивной динамике по выявлению рака на I–II стадиях

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Позитивная динамика по выявлению рака на I–II стадиях наблюдается в России.
Минздрав сообщил о позитивной динамике по выявлению рака на I–II стадиях
  • РИА Новости

Об этом рассказала директор департамента Минздрава Екатерина Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии For Life. 

«Мы с вами третий год реализуем федеральный проект. Сегодня у нас есть стабильная позитивная динамика. Даже на фоне ковид-истории сегодня все показатели, которые мы выдали за текущий период — это у нас семь месяцев и предварительные данные за восемь месяцев уже имеются — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года имеют стабильную позитивную динамику», — цитирует ТАСС Каракулину.

Ранее ОТР сообщило, что в Москве начал работу Международный форум онкологии и радиотерапии.

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