Минздрав сообщил о позитивной динамике по выявлению рака на I–II стадиях

Позитивная динамика по выявлению рака на I–II стадиях наблюдается в России.

Об этом рассказала директор департамента Минздрава Екатерина Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии For Life.

«Мы с вами третий год реализуем федеральный проект. Сегодня у нас есть стабильная позитивная динамика. Даже на фоне ковид-истории сегодня все показатели, которые мы выдали за текущий период — это у нас семь месяцев и предварительные данные за восемь месяцев уже имеются — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года имеют стабильную позитивную динамику», — цитирует ТАСС Каракулину.

Ранее ОТР сообщило, что в Москве начал работу Международный форум онкологии и радиотерапии.