Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о статусе Крыма

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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма является глубокой геополитической ошибкой.
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о статусе Крыма
  • РИА Новости

«Власти Турции настаивают и дальше на украинской субъектности Крыма, продолжая повторять свою глубокую геополитическую ошибку», — сказал РИА Новости Умеров.

Он выразил мнение, что признание Турцией российского статуса Крыма придало бы новый виток развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за позицию по Крыму.

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