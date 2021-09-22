В МВД рассказали о тренировочном задержании мужчины с оружием в школе в Туринске

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что задержание мужчины с оружием в школе в городе Туринске происходило в рамках плановых тренировочных мероприятий.

«Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов», — сказал Горелых, отвечая на вопрос ТАСС о данном инциденте.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета.