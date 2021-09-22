В МВД рассказали о тренировочном задержании мужчины с оружием в школе в Туринске
- РИА Новости
«Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов», — сказал Горелых, отвечая на вопрос ТАСС о данном инциденте.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета.