В Удмуртии выявили 231 случай COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 231 случай коронавируса за сутки, выздоровели при этом 135 жителей республики.
В Удмуртии выявили 231 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (136 человек), а также в Сарапуле и Кезском районе.

В свою очередь, в Ставропольском крае зарегистрировали 352 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Из больниц выписали 119 жителей региона, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в крае за время пандемии достигло 83 032, выздоровевших — 65 813.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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