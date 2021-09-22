В Удмуртии выявили 231 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 231 случай коронавируса за сутки, выздоровели при этом 135 жителей республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (136 человек), а также в Сарапуле и Кезском районе.

В свою очередь, в Ставропольском крае зарегистрировали 352 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Из больниц выписали 119 жителей региона, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в крае за время пандемии достигло 83 032, выздоровевших — 65 813.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.