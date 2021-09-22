Попова высказалась об уровне иммунитета к коронавирусу у россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ высказалась об уровне иммунитета к COVID-19 у россиян.

По её словам, в России уже достаточно много людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

«Сегодня у нас достаточно высокий уже удельный вес (имеющих иммунитет к коронавирусу. — RT). Да, конечно, нужно выше, нужно вдвое выше, спору нет», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова сообщила, что почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.